Обстріл України з території Білорусі: скільки ракет вже випущено (інфографіка)

Понад шість сотень ракет запущено з Білорусі по Україні

Росія використовує територію Білорусі у війні проти України

Від 24 лютого 2022 року з території Білорусі по Україні було випущено, як мінімум, 631 ракету. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Запуски ракет розпочалися о 6-й ранку 20 хвилин 24 лютого 2022 року. Останній із них був 3 травня об 11:35.

Група оприлюднила хроніку запуску ракет по Україні, в якій вказано, звідки, коли і скільки вбивчих снарядів було випущено.

Як повідомлялося, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав міністерству оборони несподівано для перевірити сили реагування. Під час перевірки білоруські військові мають відпрацювати низку завдань. Заходи стартували 4 травня.

Напередодні білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко і російський президент Володимир Путін телефоном обговорили «ситуацію в контексті спеціальної військової операції із захисту Донбасу».