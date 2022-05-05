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    Радбез ООН збереться на засідання щодо війни Росії проти України

    Радбез ООН розгляне захист цивільного населення та інфраструктури під час війни в Україні - Радбез ООН збереться на засідання щодо війни Росії проти України
    Радбез ООН розгляне захист цивільного населення та інфраструктури під час війни в Україні
    фото: Associated Press

    До участі в засідання запрошено Україну

    Рада Безпеки ООН поспілкується про проблеми захисту цивільного населення на цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії. Про це пише Укрінформ.

    Питання розглядатиметься в рамках нещодавно ухваленого порядку денного роботи РБ на 2022 рік «Підтримання миру та безпеки України».

    Від ООН на засіданні доповідатимуть Генеральний секретар Антоніу Гутерреш або його заступниця з політичних питань Розмарі Дікарло (якщо Гутерреш не встигне прибути до Нью-Йорка з відрядження в країни Африки - ред.), заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс та Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

    До участі в засідання запрошено Україну. Очікується виступ постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

    Розгляд цього питання ініціювали Сполучені Штати.

    Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом - ред.).

    Нагадаємо, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні.

    До слова, 28 квітня Генсек ООН прибув у Київ і їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

    Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».

    Теги: росія окупанти ООН війна Радбез ООН Україна населення окупація #stoprussia
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    Радбез ООН збереться на засідання щодо війни Росії проти України