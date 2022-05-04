Напередодні 9 травня Лукашенко почав перевіряти «бойову» готовність свого війська

Перевірка передбачає переміщення значної кількості військової техніки

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав міністерству оборони несподівано для перевірити сили реагування. Під час перевірки білоруські військові мають відпрацювати низку завдань. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства країни.

У міністерстві уточнили, що заходи стартували сьогодні, 4 травня. «У Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, в ході якої військові частини та підрозділи мають відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань», – сказано в заяві.

При цьому в міноборони Білорусі наголошують, що така перевірка сил реагування ЗС не несе загрози ані сусіднім державам, ані європейському співтовариству в цілому.

Перевірка військових в Білорусі буде проходити комплексно, зазначили у відомстві. Зокрема будуть звертати увагу на забезпечувальні системи, які важливі для військових, які здебільшого виходять за території своєї країни.

«Заходи, що проводяться, є однією з найефективніших форм навчання військ і не несуть жодної загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема», – повідомили в міністерстві оборони.

При цьому у відомстві додали – перевірка передбачає переміщення значної кількості військової техніки, що може заважати руху на загальногромадських шляхах.

Командування Генерального штабу повідомило, що станом на 4 травня на Волинському та Поліському напрямках противних активних дій не проводив. Також немає ознак наступальних дій, свідчить відомство.

Напередодні білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко і російський президент Володимир Путін телефоном обговорили «ситуацію в контексті спеціальної військової операції із захисту Донбасу».

Нагадаємо, невизнаний світом «президент» Білорусі Олександр Лукашенко несподівано подякував Богові за диктатуру в своїй країні. До слова, білорусам вимикають Інтернет, аби не довідалися про пересування рашистів.