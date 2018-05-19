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    Офіцер армії КНДР втік до Південної Кореї

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    Кордон між КНДР і Південною Кореєю
    Кордон між КНДР і Південною Кореєю

    Північнокорейський офіцер та цивільний здійснили втечу на човні

    З КНДР до Південної Кореї втекли двоє людей. Це військовий офіцер і цивільний, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на джерело у південнокорейській владі.

    Втеча була здійснена на маленькому човні. Втікачів помітив екіпаж корабля ВМС Південної Кореї. Це сталося у водах Жовтого моря. Зараз офіцер КНДР та цивільний перебувають під наглядом південнокорейської берегової охорони.

    У листопаді 2017 року до Південної Кореї втік солдат армії КНДР. Його під час втечі поранили північнокорейські прикордонники. У грудні ще одну втечу здійснив військовослужбовець північнокорейської армії, але у нього було невисоке звання.

    Останній інцидент із втечею офіцера армії КНДР з країни був зареєстрований у 2008 році.

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