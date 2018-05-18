У КНДР не виключають, що припинять діалог з Південною Кореєю

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Представник Пхеньяна розкритикував Сеул за участь у спільних з США військових маневрах

Пхеньян вказав на можливість заморожування діалогу зі Сеулом. Як повідомила сьогодні газета The Chosun Ilbo, відповідну заяву зробив голова Комітету з мирного об'єднання батьківщини КНДР Лі Сон Гвон.

Так, в інтерв’ю агентству KCNA Гвон сказав, що до тих пір, поки ситуація, яка привела до скасування міжкорейських переговорів на високому рівні, не вирішиться, «буде непросто знову сісти лицем до лиця з представниками південнокорейського режиму».

Представник Пхеньяна розкритикував Сеул за участь у спільних з США військових маневрах Max Thunder, зазначивши, що Південь підтримує позицію Вашингтона, яка зводиться до необхідності продовжувати максимальний тиск на Північ до його повної денуклеаризації. Коментуючи пропозицію південнокорейської сторони обговорити проблему навчань, Лі Сон Гвон назвав його «вершиною безсоромності, спрямованої на надання репетиції вторгнення в КНДР статусу допустимих дій».

The Chosun Ilbo зазначає, що КНДР таким чином намагається добитися скорочення масштабів південнокорейсько-американських військових маневрів, а також вплинути на США в питанні визначення способу денуклеаризації.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп вважає, що влада КНДР повинна вибрати південнокорейську модель розвитку, щоб уникнути лівійського сценарію.