Білий дім готує зустріч Трампа і Кім Чен Ина попри погрози КНДР

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Дональд Трамп та Кім Чен Ин

У Білому домі заявили, що погрози КНДР вийти з домовленості про зустріч були «цілком очікуваними»

Сполучені Штати Америки зберігають готовність провести зустріч між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином попри погрози КНДР вийти з переговорів.

Про це заявила в середу журналістам речник Білого дому Сара Сандерс, повідомило видання USA Today.

«Якщо вони (північнокорейська сторона – ред.) хочуть зустрічатися, ми будемо готові, і якщо ні, це ОК», - сказала Сандерс.

Вона зауважила, що погрози КНДР вийти з домовленості про зустріч були «цілком очікуваними» у Вашингтоні, однак американська сторона «сподівається», що зустріч, запланована на 12 червня, все ж відбудеться.

Напередодні Північна Корея висловила протест щодо спільних військових навчань між США й Південною Кореєю, поставивши під сумнів запланований саміт між Трампом і Кімом. Через кілька годин після цього КНДР зробила ще одну заяву, пригрозивши скасувати переговори, відкинувши головну ідею відмови від ядерної зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня. Це буде перша зустріч, яка відбудеться між діючим президентом США та лідером Північної Кореї.

Сполучені Штати Америки готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння.

Як стало відомо 10 травня, літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд.