КНДР скасувала переговори з Північною Кореєю

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КНДР обурилася через військові навчання Південної Кореї зі США

Північна Корея скасувала переговори на найвищому рівні із Південною Кореєю, розлютившись через проведення спільних військових навчань Сеулу та Вашингтону.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Зазначається, що державна новинна агенція назвала навчання «провокацією» і репетицією вторгнення.

Пхеньян також застеріг США про долю історичної зустрічі між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом, що запланована на 12 червня.

Скасовані Пхеньяном переговори були погоджені раніше цього тижня і мали пройти у Пханмунджомі, військовому поселенні, розташованому у демілітаризованій зоні між КНДР і Південною Кореєю.

Представники обох країн планували обговорити заходи із втілення попередніх домовленостей, укладених на саміті 27 квітня.

Тоді у підсумку переговорів Кім Чен Ин і Мун Чже Ін із Південної Кореї домовилися співпрацювати, аби очистити півострів від ядерної зброї. Вони також погодилися працювати над тим, аби замінити угоду про припинення бойових дій, що позначила кінець Корейської війни у 1953 році, реальною мирною угодою вже цього року.

Як відомо, минулої п'ятниці близько 100 військових літаків, зокрема бомбардувальники B-52 і винищувачі F-15K, розпочали щорічні спільні навчання США і Південної Кореї Max Thunder.

Сеул і Вашингтон наполягають, що такі навчання проводяться виключно в інтересах оборони і ґрунтуються на угоді про взаємну оборону від 1953 року. Країни також наполягають, що такі навчання необхідні задня посилення готовності на випадок несподіваної зовнішньої атаки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня. Це буде перша зустріч, яка відбудеться між діючим президентом США та лідером Північної Кореї.

Сполучені Штати Америки готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння.

Як стало відомо 10 травня, літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд.