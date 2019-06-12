Офіцери МВС Молдови переходять на бік нового уряду



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Група поліцейських заявила про свою підтримку нового уряду Молдови Фото: Jurnal.md

Офіцери аргументували свій вибір таким чином: вони розчаровані тим, що відбувається в країні

Група офіцерів міністерства внутрішніх справ Молдови заявила про свою підтримку нового уряду під керівництвом Маї Санду.

Про це поліцейські оголосили у вівторок ввечері, повідомляє «Укрінформ».

«Ми визнаємо новий уряд. Закликаємо всіх колег наслідувати наш приклад, щоб уникнути зіткнень, заворушень чи конфліктів, для підтримки громадського порядку. Ми звертаємося до всіх людей, які сьогодні змушені виконувати незаконні накази, виконувати брудну роботу, бути з нами. Я ветеран війни, працюю в системі МВС багато років і знаю, що вас багато, що ви - гідні. Будьте гідні даної присяги», - зазначив глава Національної слідчої інспекції Генерального інспекторату поліції Анатолій Маковей.

З таким самим зверненням до співробітників загону спеціального призначення «Фулджер» звернувся підполковник Юріє Кашку.

Офіцери аргументували свій вибір таким чином: вони розчаровані тим, що відбувається в країні.

Нагадаємо, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

11 червня Додон скасував указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.