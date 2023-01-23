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Окупант Рогозін з космосу визначив, що вистрілило йому в зад на Донеччині (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Окупант Рогозін з космосу визначив, що вистрілило йому в зад на Донеччині (відео)
Рогозін каже, що нібито знає, яка саме гаубиця стріляла по ньому в Донецьку, і тепер «стежить за нею»
скріншот з відео

Поранений в сідниці загарбник погрожує операцією «відплата»

Колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив, що підняв багаторічні зв'язки в корпорації і таки знайшов винного у своїх пораненнях у Донецькій області 21 грудня. Про це окупант заявив в інтерв'ю російській пропаганді.  

Рогозін каже, що нібито знає, яка саме гаубиця стріляла по ньому в Донецьку, і тепер «стежить за нею». 

З'ясувати це Рогозіну вдалося через своїх «хороших друзів», з якими він пропрацював у «Роскосмосі» чотири роки – друзі показали йому супутникові знімки.

Нагадаємо, під час святкування дня народження в окупованому Донецьку 21 грудня колишній глава «Роскосмосу» отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць й лівого стегна.

Як відомо, у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна.

Очухавшись, поранений  ексклава Роскосмосу вийшов на зв'язок і відправив листа з осколком із свого тіла французькому послу. Він попросив передати його президенту Франції Еммануелю Макрону. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у листі Рогозін згадав, як проводив час з дипломатом, обговорюючи співпрацю між країнами. Втім, у день народження йому у хребет та сідниці прилетіли нібито осколки від французької гаубиці Caesar, яку отримала на озброєння Україна.

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Теги: Донбас війна обстріл Україна Дмитро Рогозін озброєння прессекретар поранення відео Дмитро Пєсков день народження

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