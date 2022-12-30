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З'явилось перше фото рашиста Рогозіна після поранення на Донбасі

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явилось перше фото рашиста Рогозіна після поранення на Донбасі
Пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна
фото: Reuters

На світлині, яка з'явилась у соцмережах видно лише верхню частину тіла Дмитра Рогозіна

В мережі з'явилось фото екскерівника «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, який отримав важкі поранення під час обстрілу кафе у Донецьку, де святкував свій День народження. Про це повідомляє «Главком».

Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Цікаво, що на світлині, яка з'явилась у соцмережах видно лише верхню частину тіла Дмитра Рогозіна.

З'явилось перше фото рашиста Рогозіна після поранення на Донбасі фото 1

Раніше повідомлялось, що лікарі Донецька відмовилися рятувати поранені сідниці Рогозіна.

Нагадаємо, напередодні у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна.

Згодом прикордонники передали «привіт» Рогозіну.

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Теги: поранення Дмитро Рогозін війна росія

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