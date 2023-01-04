Поранений Рогозін відправив Макрону осколок із своїх сідниць (фото)

Рогозін заявляє, що йому у сідниці прилетіли нібито осколки від французької гаубиці Caesar

Рогозін: «Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону»

Поранений ексклава Роскосмосу Дмитро Рогозін, якого у день народження ЗСУ «привітали» святковим обстрілом, вийшов на зв'язок і відправив листа з осколком із свого тіла французькому послу. Він попросив передати його президенту Франції Еммануелю Макрону.

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Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у листі Рогозін згадав, як проводив час з дипломатом, обговорюючи співпрацю між країнами. Втім, у день народження йому у хребет та сідниці прилетіли нібито осколки від французької гаубиці Caesar, яку отримала на озброєння Україна.

Рогозін заявив, що осколок у хребті його мало не вбив, але російські лікарі нібито зробили «диво». «Я знову живий і майже здоровий», – написав Рогозін у листі.

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Далі він попросив посла передати вміст конверта Макрону, заявивши, що Францію тепер контролює «диктат Вашингтона». Ба більше, Рогозін згадав термін «воєнні злочини», але заявив, що за них має відповідати НАТО, а не Росія, яка знищує українські міста.

«Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі» – написав поранений Рогозін.

Нагадаємо, у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна.

Згодом прикордонники передали «привіт» Рогозіну.