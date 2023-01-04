Головна Світ Політика
search button user button menu button

Поранений Рогозін відправив Макрону осколок із своїх сідниць (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поранений Рогозін відправив Макрону осколок із своїх сідниць (фото)
Рогозін заявляє, що йому у сідниці прилетіли нібито осколки від французької гаубиці Caesar
фото з відкритих джерел

Рогозін: «Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону»

Поранений  ексклава Роскосмосу Дмитро Рогозін, якого у день народження ЗСУ «привітали» святковим обстрілом, вийшов на зв'язок і відправив листа з осколком із свого тіла французькому послу. Він попросив передати його президенту Франції Еммануелю Макрону.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у листі Рогозін згадав, як проводив час з дипломатом, обговорюючи співпрацю між країнами. Втім, у день народження йому у хребет та сідниці прилетіли нібито осколки від французької гаубиці Caesar, яку отримала на озброєння Україна.

Рогозін заявив, що осколок у хребті його мало не вбив, але російські лікарі нібито зробили «диво». «Я знову живий і майже здоровий», – написав Рогозін у листі.

Поранений Рогозін відправив Макрону осколок із своїх сідниць (фото) фото 1

Далі він попросив посла передати вміст конверта Макрону, заявивши, що Францію тепер контролює «диктат Вашингтона». Ба більше, Рогозін згадав термін «воєнні злочини», але заявив, що за них має відповідати НАТО, а не Росія, яка знищує українські міста.

«Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі» – написав поранений Рогозін.

Нагадаємо, у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна.

Згодом прикордонники передали «привіт» Рогозіну.

Теги: Донбас Дмитро Пєсков поранення пропагандист прессекретар озброєння Дмитро Рогозін Україна обстріл день народження

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Актор «Квартал 95» показав реакцію Путіна на поранення Рогозіна в «місце, куди Медведєв цілував»
27 грудня, 2022, 15:13
Пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна
З'явилось перше фото рашиста Рогозіна після поранення на Донбасі
30 грудня, 2022, 22:05
Володимир Гусейнов був прикріплений до Рогозіна ще з «Роскосмоса»
Обстріл кафе у Донецьку: помічник Рогозіна помер у лікарні
27 грудня, 2022, 15:14

Політика

Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю
Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю
Армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО
Армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО
Палата представників США сьогодні вчетверте обиратиме спікера
Палата представників США сьогодні вчетверте обиратиме спікера
Поранений Рогозін відправив Макрону осколок із своїх сідниць (фото)
Поранений Рогозін відправив Макрону осколок із своїх сідниць (фото)
Білий дім розкрив плани РФ щодо України
Білий дім розкрив плани РФ щодо України
Помер останній голова Верховної Ради РСФСР Хасбулатов
Помер останній голова Верховної Ради РСФСР Хасбулатов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
51K
По всій Україні лунає повітряна тривога
9370
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8745
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8389
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7753
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту