Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Головний підсумок року: війна прийшла в Росію

glavcom.ua
Російський Бєлгород одним з перших відчув реалії війни
фото з відкритих джерел

Росіяни досі вірили у свою безкарність

Новорічна «бавовна» в Росії. Тамтешні ЗМІ та дописувачі місцевих телеграм-каналів винуватять Україну. Про те, що це відповідь на російську агресію, мовчок.

Удар української ракети по базі окупантів у Макіївці. Мітинги в Самарській області, звідки родом загиблі загарбники. Заяви, виступи, публікації. Всі звинувачують Україну. І жодного слова про те, що привело російських військових у Макіївку, що вони там робили.

Українські ЗМІ наводили виступ на мітингу в Самарі дружини командувача другої гвардійської армії центрального округу РФ Єкатерини Колотовкіної, яка заявила, «ні ми, ні наші чоловіки не хотіли війни» і закликала росіян до помсти. Хто ж тоді хотів війни? Українці, на чию землю прийшли окупанти?

Щось таке заявив і колишній заступник міністра закордонних справ, а нині сенатор РФ Григорій Карасін: «Таке пробачати не можна! Цинічне вбивство десятків російських військових у новорічну ніч у Макіївці не повинно бути забуте!» І знову заклики до помсти.

І нарешті поранений у спину і нижче Рогозін. Обурений, що його підстрелили з французької гаубиці, він надсилає видобутий з нього осколок послу Франції для передачі президентові Емануелю Макрону. Про те, чому надумав відзначати день народження не в Москві, а в окупованому Донецьку, Рогозін не згадує.

Всі ці події об'єднує один фактор. Росіяни досі вірили у свою безкарність. У те, що вбивати мають право тільки вони, а їх – зась. Вірили у таку собі ліцензію на вбивство інших і власну недоторканність.

Досі вони вбивали не лише в Україні, а й у Сирії, Грузії, Молдові, деяких країнах Африки та Азії, влаштовували теракти в Європі, і їм це сходило з рук. Акти у відповідь з боку жертв були поодинокими і до уваги не бралися. Тепер вони не розуміють, говорячи словами Муму, «за что?»

Тому головним підсумком року можна вважати те, що війна нарешті прийшла в Росію.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти війна вбивство українці война росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скоріш за все, у знищенній базі в Макіївці була не тільки казарма саратівців, а і склад зброї
Головний симптом усієї російської мобілізації
Сьогодні, 14:48
Загарбники все ще мріють про перемогу
Новий напрям російського удару
Сьогодні, 17:50
Путні вигадує нові закони, аби утримати росіян на війні
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
Сьогодні, 08:06

Сергій Борщевський

Головний підсумок року: війна прийшла в Росію
Головний підсумок року: війна прийшла в Росію
Пане Шольце, хто вам сказав, що хтось укладатиме мир з Путіним?
Пане Шольце, хто вам сказав, що хтось укладатиме мир з Путіним?
Деокупація Криму. Необхідне уточнення до заяви Таміли Ташевої
Деокупація Криму. Необхідне уточнення до заяви Таміли Ташевої
Росія – збірна світу. Рахунок 20:193
Росія – збірна світу. Рахунок 20:193
100 років правління Московської хунти
100 років правління Московської хунти
Хто шукає нацистів в Україні? Подивіться в дзеркало
Хто шукає нацистів в Україні? Подивіться в дзеркало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
84K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
31K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
16K
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
14K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
13K
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту