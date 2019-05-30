Окупанти відпустили одну із затриманих раніше кримських татарок



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Мумине Салієву відпустили

Суд відбудеться завтра о 9:30 ранку

Кримськотатарську активістку, дружину фігуранта другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Мумине Салієву відпустили з так званого «Центру з протидії екстремізму» в окупованому Сімферополі.

Як розповіла активістка, щодо неї відкрито адміністративну справу за ст. 20.3 КоАП Росії - демонстрація забороненої символіки.

«Був складений протокол, ми попрямували на вулицю Лютневу, в Центр наркології, де я пройшла огляд, що я не вживала алкоголь і наркотичні засоби. Мені віддали копію протоколу затримання. Суд відбудеться завтра о 9:30 ранку», - розповіла Салієва.

Вона розцінює своє затримання як акт тиску на неї, а також на її чоловіка Сейрана Салієва, який заарештований і знаходиться в СІЗО Сімферополя. Він є фігурантом так званої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і журналістку Лутфіє Зудіеву, а також дружину фігуранта Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Мумине Салієву.

Обом інкримінують ст. 20.3 КоАП Росії - демонстрація забороненої символіки. Дана стаття передбачає адміністративний арешт.

На даний момент окупанти не коментують свої дії.