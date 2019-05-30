Окупанти в Криму вперше затримали жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лутфіє Зудіева, правозахисниця

Зудієву затримали у Джанкої на ринку

Окупаційна влада Криму вперше за п’ять років затримала жінку. , а саме правозахисницю Лутфіє Зудієву. Про це пише журналіст Осман Пашаєв.

«До сьогоднішнього дня окупанти не затримували жінок. Сьогодні перестали гратися в путінське джентльменство. Затримали Лутфіє Зудіеву. Правозахисницю. Можливо, її знають не всі. Але саме завдяки Лутфіє ми тут на материку в будь-який час можемо дізнатися, кого затримали, кого відвезли, де утримують», - написав він.

Він також зазначив, що Лутфіє Зудієва забезпечувала зв'язок між адвокатами 24-х моряків і журналістами під час «судів» в Сімферополі в перші дні після захоплення українських військових.

Пашаєв не написав подробиць через що окупанти затримали правозахисницю, лише додав, що їй загрожує арешт.

У свою чергу адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в Facebook написав, що правозахисницю затримали за звинуваченням в статті 20.3 КоАП РФ - демонстрація забороненої символіки.

Лутфіє Зудієву затримали у Джанкої на ринку. Співробітники поліції заблокували її автомобіль і попросили її проїхати з ними до відділку поліції у Сімферополі для складання протоколу про адміністративне порушення і протоколу про затримання.

«Везуть до Сімферополя. Дана стаття передбачає адміністративний арешт», - додав захисник.