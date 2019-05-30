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    Зеленський підтримав створення Координаційної ради з питань звільнення заручників, - активіст

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    <span>Ігор Котелянець, координатори Об'єднання родичів політичних бранців Кремля, брат &laquo;диверсанта&raquo; Євгена Панова</span> - Зеленський підтримав створення Координаційної ради з питань звільнення заручників, - активіст
    Ігор Котелянець, координатори Об'єднання родичів політичних бранців Кремля, брат «диверсанта» Євгена Панова

    Брат політв'язня назвав зустріч із Зеленським «конструктивною»

    Родичі українських політв'язнів, утримуваних у Росії, провели зустріч з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Брат політв'язня Євгена Панова Ігор Котелянець заявив, що Зеленський підтримав пропозиції активістів щодо створення Координаційної ради з питань звільнення заручників.

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    «Зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Говорили про конкретні кроки, які держава має зробити вже зараз, щоб підтримати заручників, їх родини та сприяти їх визволенню. Поки що не хочеться писати переможних гасел, бо такі зустрічі у нас були і в минулі роки, просто з іншими політичними гравцями. Нам багато обіцяли, до виборів чекали, що виконають, але не виконали. Тому хочеться бути прагматичним», - написав він.

    Під час зустрічі також йшлося про призначення Уповноваженого з підтримки заручників та сприяння звільненню, а також щодо створення законопроекту про статус заручників, яким Україна визнає рідних жертвами російської агресії та буде зобов'язана захищати і надавати їм підтримку.

    «Домовилися про співробітництво по всім питанням. Будемо чекати конкретних кроків, але зустріч мені сподобалася. Мало емоцій, багато конструктиву», - написав Котелянець 

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