Росія вперше визнала загибель громадян РФ у Сирії

Раніше вони визнавали загибель п’ятьох росіян

Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало наявність великої кількості поранених серед росіян внаслідок атаки в Сирії. Вони повідомили про десятки поранених. У міністерстві зазначили, що кільком десяткам громадян Росії, які були поранені в Сирії, посприяли для повернення в Росію для лікування. Проте, в російському МЗС запевняють, що



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Раніше вони визнавали загибель п’ятьох росіян

Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало наявність великої кількості поранених серед росіян внаслідок атаки в Сирії. Вони повідомили про десятки поранених.

У міністерстві зазначили, що кільком десяткам громадян Росії, які були поранені в Сирії, посприяли для повернення в Росію для лікування.

Проте, в російському МЗС запевняють, що серед них не було штатних військових РФ.

«Під час недавнього військового зіткнення, в якому аж ніяк не брали участь військовослужбовці Російської Федерації і не застосовувалися штатні технічні засоби, є загиблі громадяни Росії і країн СНД, про це вже говорилося, є і поранені - їх кілька десятків. Їм було надано сприяння для повернення в Росію, де, наскільки нам відомо, вони проходять курси лікування в різних медичних установах», - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголошують, що російських військових чи техніки у Сирії немає.

«У Сирії знаходяться російські громадяни, які поїхали туди із власної волі і з різними цілями. Не справа Міністерства закордонних справ оцінювати правомірність і законність таких їхніх рішень», - додали у відомстві.

Нагадаємо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

Пізніше американське видання Bloomberg з посиланням на двох росіян, які знайомі з ситуацією, опублікувало інформацію про те, що під час цієї атаки загинули 200 росіян.

Крім того, казачий атаман Олег Сурнін з уральського міста Азбест, де жили деякі із загиблих, сказав в інтерв'ю виданню Znak.com, що має інформацію про 217 загиблих росіян.

А кремлівське видання «Новая газета» опублікувало матеріал про втрати російських найманців після удару США. За даними їхніх джерел, загинули 13 громадян Росії.

Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не виключив можливості присутності на території Сирії громадян Росії, які офіційно не належать до Збройних сил РФ.

Після того, прес-секретар міністра МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що у Сирії, ймовірно, загинули п’ятеро росіян. Але вони планували перевірити громадянство загиблих.