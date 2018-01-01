Розгром російських найманців у Сирії: Путін отримав удар і потрапив у незнайому ситуацію

Позиції глави Кремля підірвано

7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих може становити кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому

Путін під час відвідування авіабази Хмеймім в Сирії

Позиції глави Кремля підірвано

7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих може становити кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечує загибель своїх громадян у Сирії.

Цей удар по ПВК «Вагнера» здається мені порушенням неформальних домовленостей. Тобто російська армія там як би не функціонує. Відповідно, Америка, прекрасно знаючи, що там є російські військовослужбовці, повинна їх не дуже сильно безпосередньо чіпати. Це як би за поняттями. А тут прямий удар по наземних військах, що йшли у наступ, і серед яких, як, напевно, знали американці, є й люди з ПВК.

Цього, думаю, в Кремлі не очікували, і Володимир Володимирович Путін цього теж не очікував. Тому що це означає - в його баченні - зміну парадигми. Він сприймає американців, та й взагалі Захід, як боягузів, що покричать і заспокояться. Відібрали в України Крим - попротестують і звикнуть. І тут далі ось така штука... Це, як мені здається, створює нову рамку відносин.

І головне - відповісти в цій ситуації нічим. Тому що, формально кажучи, російських збройних сил там немає, удару по Росії не було. А неформально Володимир Володимирович Путін дуже багато втратив в очах патріотичної громадськості. І недармаскандал підняв ніхто інший, як пан Гіркін (колишній ватажок так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)), який звинувачує Путіна в слабкості, боягузтві та взагалі персоніфікує з правого, такого націоналістичного, фашистсько-силового боку претензії до Путіна.

Тобто, з моєї точки зору, якщо Путіна зараз хтось і змінить, то, швидше за все, це будуть набагато більш радикальні «силовикові» угруповання, які вважають, що Путін проводить занадто слабку політику, а треба діяти жорсткіше всюди, де тільки можна. Так що це в першу чергу серйозний підрив позицій Володимира Володимировича в очах так званої патріотичної громадськості та силовиків зокрема.

Якою буде відповідь, абсолютно незрозуміло, тому що, по суті, відповісти нічим. Це для Путіна абсолютно незнайома ситуація, тому що він звик, що Барак Обама або ще хтось в потрібний момент здавали назад і приймали умови Кремля. Напевно, неконвенційну якусь відповідь винайдуть, але вона не буде сильною.

Джерело: Апостроф

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