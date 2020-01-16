Opel звільняє працівників зі свого заводу у Відні
Роботу на розташованому в районі Асперн заводі втратять близько 200-270 людей
Заснований у 1982 році на околиці Відня завод Opel припиняє виробництво моторів і займатиметься лише збіркою коробки передач.
Про це повідомляє австрійська газета Die Pressе.
«Всередині року збірка моторів буде припинена. Це було підтверджено Die Pressе з боку Opel. Вироблятися у віденському Асперні будуть лише коробки передач», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роботу на розташованому в районі Асперн заводі втратять близько 200-270 людей. Загальна кількість працівників зменшиться до 600 осіб.
Причина – припинення триваючого з 1982 року замовлення від General-Motors на виробництво моторів. Це відбулося після того, як раніше у 2017 році американською корпорацією General-Motors було продано німецьку дочку Opel французькій групі PSA (Peugeot/Citroen).
Завод Opel у Відні продовжить виробляти коробки передач тепер для групи PSA.