Opel звільняє працівників зі свого заводу у Відні



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Роботу на розташованому в районі Асперн заводі втратять близько 200-270 людей

Заснований у 1982 році на околиці Відня завод Opel припиняє виробництво моторів і займатиметься лише збіркою коробки передач.

Про це повідомляє австрійська газета Die Pressе.

«Всередині року збірка моторів буде припинена. Це було підтверджено Die Pressе з боку Opel. Вироблятися у віденському Асперні будуть лише коробки передач», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботу на розташованому в районі Асперн заводі втратять близько 200-270 людей. Загальна кількість працівників зменшиться до 600 осіб.

Причина – припинення триваючого з 1982 року замовлення від General-Motors на виробництво моторів. Це відбулося після того, як раніше у 2017 році американською корпорацією General-Motors було продано німецьку дочку Opel французькій групі PSA (Peugeot/Citroen).

Завод Opel у Відні продовжить виробляти коробки передач тепер для групи PSA.