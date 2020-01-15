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    Економіка та фінанси

    Кабмін затвердив перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації

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    Кабмін затвердив перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації

    Уряд затвердив перелік з 22 підприємств, в статутному капіталі яких частка держави становить не менше 50% + 1 акція, що не підлягають приватизації

    Кабінет міністрів затвердив перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації. Це рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу.

    Згідно з додатком до розпорядження Кабміну, затверджено перелік з 22 підприємств, в статутному капіталі яких частка держави становить не менше 50% + 1 акція, що не підлягають приватизації: акціонерні товариства «Укрпошта» й «Укрзалізниця», Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Товариство з обмеженою відповідальністю «Магістральні газопроводи України», найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта», державна компанія «Артем», Київський завод «Радар», завод «Маяк» і низка інших підприємств.

    Крім того, Кабмін затвердив перелік з понад 130 підприємств, у статутному капіталі яких частка держави не може бути менше 100%, і які не підлягають приватизації.

    До переліку цих підприємств входять національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», національна енергетична компанія «Укренерго», державний концерн «Укроборонпром», держпідприємства «Антонов», «Київський бронетанковий завод», «Зоря-Машпроект», «Укрхімтрансаміак», «Адміністрація морських портів України», «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», Чорнобильська атомна електростанція, «Оператор ринку», «Гарантований покупець» та інші.

    Як повідомлялось, у грудні 2019 року Кабінет міністрів затвердив передачу 530 державних підприємств для приватизації.

    Раніше наприкінці листопада Кабмін затвердив передачу 339 державних підприємств для приватизації.

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