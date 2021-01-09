Останній з творців радянської атомної бомби помер у віці 102 роки

За життя академік Халатников отримав премію від Сталіна та орден від Путіна

Як повідомили в Російській академії наук, на 102 році життя помер останній із творців першої радянської атомної бомби, найстаріший академік Російської академії наук Ісаак Халатников.

Академік помер в підмосковному місті Черноголовка, де розташовані Інститут теоретичної фізики імені Ландау та Науковий центр РАН. На сайті РАН говориться, що Халатников брав участь в створенні в СРСР атомної і водневої зброї. Крім того, він запропонував рішення складної проблеми стійкості при розрахунку бомб, що дозволило істотно скоротити терміни створення зарядів.

У серпні Халатникова нагородили орденом Олександра Невського «за великий внесок у розвиток науки та багаторічну сумлінну працю». Він також був удостоєний медаллю «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», є лауреатом Сталінської премії II ступеня (1953). Його внесок в науку відзначений премією імені Л. Д. Ландау АН СРСР (1974), премією Гумбольдта Фонду Олександра фон Гумбольдта, міжнародною премією Марселя Гроссмана.

Ісаак Халатников - фахівець в області фізики низьких температур, квантової теорії поля, релятивістської астрофізики та ін. галузях теоретичної фізики, автор і співавтор близько 300 наукових робіт. Спільно з фізиком-теоретиком Львом Ландау створив теорію квантових рідин і розвинув її в застосуванні до рідкого гелію.

Раніше повідомлялося про те, що США збудували кращу, розумнішу ядерну бомбу, здатну замінити чотири попередні моделі.