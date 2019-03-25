  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Отруєння брудною водою у Дагестані: кількість постраждалих перевищила 100

    • Розсилка
    <p>Стан усіх госпіталізованих лікарі оцінюють переважно як легкого ступеня тяжкості</p> - Отруєння брудною водою у Дагестані: кількість постраждалих перевищила 100

    Стан усіх госпіталізованих лікарі оцінюють переважно як легкого ступеня тяжкості

    Джерелом забруднення води могли стати незаконні скотомогильники

    У Дагестані 104 людини, з них 90 дітей, госпіталізовано в результаті отруєння водою.

    Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я регіону Заліну Муртазалієву.

    «Стан усіх госпіталізованих лікарі оцінюють переважно як легкого ступеня тяжкості», - зазначила Муртазалієва. 

    Інформоване джерело агентства повідомило, що джерелом забруднення води могли стати незаконні скотомогильники, розмиті річкою Акташ, з якої надходить питна вода населенню міста Хасав'юрт. 

    Раніше повідомлялося, що в місті Хасав'юрт у Республіці Дагестан 86 людей, з яких 72 дитини, захворіли на гостру кишкову інфекцію. За попередніми даними, люди отруїлися брудною водою.

    Нагадаємо, в Уганді люди отруїлися гуманітаркою ООН: двоє померли, 160 - у лікарнях.

    Читайте також
    Росія здоров'я вода отруєння лікарня водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ