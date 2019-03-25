Отруєння брудною водою у Дагестані: кількість постраждалих перевищила 100



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Стан усіх госпіталізованих лікарі оцінюють переважно як легкого ступеня тяжкості

Джерелом забруднення води могли стати незаконні скотомогильники

У Дагестані 104 людини, з них 90 дітей, госпіталізовано в результаті отруєння водою.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я регіону Заліну Муртазалієву.

«Стан усіх госпіталізованих лікарі оцінюють переважно як легкого ступеня тяжкості», - зазначила Муртазалієва.

Інформоване джерело агентства повідомило, що джерелом забруднення води могли стати незаконні скотомогильники, розмиті річкою Акташ, з якої надходить питна вода населенню міста Хасав'юрт.

Раніше повідомлялося, що в місті Хасав'юрт у Республіці Дагестан 86 людей, з яких 72 дитини, захворіли на гостру кишкову інфекцію. За попередніми даними, люди отруїлися брудною водою.

Нагадаємо, в Уганді люди отруїлися гуманітаркою ООН: двоє померли, 160 - у лікарнях.