У Дагестані 72 дитини отруїлися брудною водою



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Місцева влада вирішує питання про підвезення чистої питної води

Загалом з ознаками гострої кишкової інфекції звернулися до медиків 86 людей

В місті Хасав'юрт у Республіці Дагестан 86 людей, з яких 72 дитини, захворіли на гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Дагестану.

За попередніми даними, люди отруїлися брудною водою, але наразі фахівці Росспоживнагляду уточнюють джерело забруднення.

Місцева влада вирішує питання про підвезення чистої питної води і оповіщення населення про необхідність кип'ятити воду перед питтям. У республіці планують організувати побудинковий обхід медиків для профілактичних бесід з мешканцями Хасав'юрта.

Нагадаємо, в Уганді люди отруїлися гуманітаркою ООН: двоє померли, 160 - у лікарнях.