В Уганді люди отруїлися гуманітаркою ООН: двоє померли, 160 - у лікарнях



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Уганда

Всесвітня продовольча програма ООН призупинила поширення крупи, яка викликала отруєння в Уганді

Щонайменше двоє людей померли і 160 осіб потрапили до лікарні в північній частині Уганди після вживання зернових культур, які розповсюджуються Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Дві людини померли станом на цей час, 160 з решти перебувають у різних лікарнях після вживання їжі, поширеної за програмою ООН», - заявили в місцевій поліції.

У Червоному Хресті Уганди також підтвердили ці смерті і порадили матерям, які вживали цю їжу, негайно припинити грудне вигодовування своїх дітей.Зразки зернових надійшли в державні лабораторії для аналізу.

Як зазначається, Всесвітня продовольча програма ООН призупинила поширення продукту Super Cereal (крупа, яка викликала отруєння) в Уганді після того, як багато хто з людей захворів в регіоні Карамоджа.

Зараз місцевий уряд і представництво ВПП проводять розслідування, щоб визначити, чи саме ця їжа стала причиною отруєння людей.

Як раніше повідомляв «Главком», у Дніпрі сталося отруєння у школі № 112 в Шевченківському районі міста. 14 березня з 904 учнів на навчання не вийшли понад 500 школярів. Як стало відомо щонайменше 115 з відсутніх школярів поскаржились на погане самопочуття.

Слід додати, що заняття в цій школі тимчасово відвідують учні спецшколи. З них 44 школярі не відвідують навчання через погане самопочуття.