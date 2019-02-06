Папа Римський назвав причину свого візиту на Аравійський півострів



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Папа Римський вперше відвідав ОАЕ 5 лютого 2019 року

Папа Франциск захищає підписаний із великим імамом документ

Папа Римський Франциск за результатами першого за всю історію візиту очільника Римо-Католицької церкви до Аравійського півострову висловив сподівання, що це сприятиме руйнації думки про невідворотність конфлікту між християнським світом і ісламом. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідна заява була зроблена після відвідин у вівторок ОАЕ і проведення найбільшої християнської меси на Аравійському півострові, який є батьківщиною ісламу. За словами Папи Франциска, він хотів відправити інше послання на противагу пануючому щодо невідворотності зіткнення цивілізацій, а також того, що сама релігія як така є джерелом конфліктів.

Також очільник Римо-Католицької церкви згадав про «Документ людського братства», який він підписав спільно із великим імамом мечеті аль-Азхар Шейхом Ахмадом Ель-Таєбом. За словами Франциска цей документ є доказом того, що можна мати діалог і поважати один одного, не зважаючи на різницю в релігії і культурі, оскільки і християнство, і іслам поважають та сповідують спільні цінності. Підписанти документа закликають утримуватися від експлуатації питань релігії для розпалювання взаємної ненависті. Папа Римський також заявив, що «Документ людського братства» не відходить від принципів щодо взаємодії із іншими релігіями, які були встановлені під час Другого Ватиканського собору 1962-65 років.