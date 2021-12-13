Парламент Болгарії обрав новий уряд

Девіз нового уряду – нульова толерантність до корупції

Народні збори (парламент) Болгарії більшістю голосів депутатів обрали новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Кірілом Петковим. За склад нового уряду проголосували 134 депутати з 238 присутніх в сесійній залі, 104 були проти. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з Софії.

Напередодні голосування, в суботу 11 грудня, президент країни Румен Радев вручив одному зі співголів партії «Продовжуємо зміни» Петкову мандат на формування уряду. Одразу ж після його отримання, Петков вернув президенту мандат із готовим проектом уряду та кандидатами на міністерські посади. Формування уряду стало можливим завдяки коаліційній угоді, укладеній між переможцем нещодавніх позачергових виборів – новою партією «Продовжуємо зміну», яку сформували колишні міністри призначеного президентом Радевим тимчасового уряду, правоцентристською коаліцією «Демократична Болгарія», партією шоумена Славі Тріфонова «Є такий народ» та Болгарською соціалістичною партією.

Розподіл міністерських посад відбувся відповідно до рівня представництва в політичних сил в парламенті. Найбільше міністерств отримала «Продовжуємо зміни» – 10, «Є такий народ» і соціалісти отримали по чотири і «Демократична Болгарія» – три.

Окрім лідерів «Продовжуємо зміну» Кіріла Петкова та Асена Василєва, які наразі займають посади прем’єр-міністра і віцепрем'єр-міністра з питань фінансів ЄС, міністра фінансів, в новому уряді також представлені інші колишні міністри тимчасового уряду. Це Бойко Рашков, який обіймає ту ж посаду, на якій перебував в тимчасовому уряді – міністра внутрішніх справ, Ніколай Денков, який залишився на посаді міністра освіти і науки, а також Стефан Янев, який був тимчасовим прем’єр-міністром і тепер став новим міністром оборони.

Як заявив новий прем’єр-міністр Петков, першими завданнями його уряду буде контроль за цінами на електроенергію, недопущення їх росту для населення, подолання наслідків кризи, викликаної епідемією Covid-19 та переконання людей робити щеплення, а також проведення змін в судовій системі та Комісії з питань боротьби з корупцією та конфіскації незаконно нажитого майна.

Девізом же нового уряду буде: «нульова толерантність до корупції». Слід зазначити, що це вже була третя спроба за рік сформувати уряд. Дві попередні спроби після чергових парламентських виборів в квітні та позачергових в липні були невдалими. Відтак, більш ніж півроку країною керував призначений президентом Радевим тимчасовий уряд.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Болгарія: зачароване коло виборів