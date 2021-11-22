  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Румен Радев переміг у другому турі виборів глави болгарської держави - Президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін
    Румен Радев переміг у другому турі виборів глави болгарської держави
    фото: АР

    Після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів

    Чинний президент Болгарії Румен Радев переміг у другому турі виборів глави держави. Про це свідчать дані центральної виборчої комісії (ЦВК) Болгарії.

    За інформацією ЦВК, після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів, а його суперник – ректор Софійського університету Анастас Герджіков – набрав 31,85% голосів. Близько 1,5% виборців проголосували проти всіх.

    Другий тур виборів президента Болгарії відбувся 21 листопада. Перший тур президентських виборів у Болгарії пройшов 14 листопада – тоді жодному з 23 кандидатів не вдалося набрати необхідних 50% голосів.

    Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев на дебатах назвав окупований Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.

    Пізніше президент Болгарії Румен Радев у відповідь на запитання журналістів повторно прокоментував свою позицію щодо Криму – анексія – порушення, але півострів на даний момент – «російський».

    Нагадаємо, на загальних виборах у Болгарії новостворена антикорупційна партія може перемогти владну партію ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

    У п'ятницю, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

    Читайте також статтю: Болгарія: зачароване коло виборів
    Теги: ЦВК вибори політика Болгарія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін