Президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін

Після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів

Чинний президент Болгарії Румен Радев переміг у другому турі виборів глави держави. Про це свідчать дані центральної виборчої комісії (ЦВК) Болгарії.

За інформацією ЦВК, після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів, а його суперник – ректор Софійського університету Анастас Герджіков – набрав 31,85% голосів. Близько 1,5% виборців проголосували проти всіх.

Другий тур виборів президента Болгарії відбувся 21 листопада. Перший тур президентських виборів у Болгарії пройшов 14 листопада – тоді жодному з 23 кандидатів не вдалося набрати необхідних 50% голосів.

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев на дебатах назвав окупований Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.

Пізніше президент Болгарії Румен Радев у відповідь на запитання журналістів повторно прокоментував свою позицію щодо Криму – анексія – порушення, але півострів на даний момент – «російський».

Нагадаємо, на загальних виборах у Болгарії новостворена антикорупційна партія може перемогти владну партію ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

У п'ятницю, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

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