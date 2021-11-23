Трагедія у Болгарії: автобус, в якому загинули 46 людей, згорів за дві хвилини

ЗМІ повідомляють подробиці загибелі 46 осіб у ДТП в Болгарії

ДТП у Болгарії стала найсмертельнішою у Європі за останнє десятиліття

Аварія автобуса в Болгарії, внаслідок якої загинули 46 людей, могла статися через наїзд на дорожній знак, після якого почалася пожежа. Про це розповів представник Пернінської обласної ради Васко Піргов, повідомляє Novinite.

Піргов був на місці події разом із першими поліцейськими та пожежниками. Коли він прибув близько 3:30, пожежа була загашена, і масштаби трагедії стали зрозумілими.

За його словами, автобус зупинився на заправці, яка розташована всього за 20 хвилин від місця трагедії, і тому малоймовірно, що потім водій заснув за кермом.

За словами Піргова, водій, ймовірно, їхав із невідповідною швидкістю та помилився з вибором смуги в районі повороту.

«Автобус зачепив переднім правим колесом знак, який відлетів на 45 метрів уперед. Дорожнє покриття було ідеальним, автобус не ковзав. Слідів гальмування немає», – наголосив він.

За його словами, автобус рухався зі швидкістю понад 100 км/год, і водій не відреагував належним чином.

Ймовірно, після зіткнення зі знаком луснуло колесо. Іскри утворювалися при терті металу об метал. Пожежа почалася спереду, і, за даними поліції, у запасних шинах були каністри з олією. За словами Піргова, більшість загиблих, ймовірно, задихнулися.

«Думаю, за 2-3 хвилини автобус згорів», – додав він.

Аварія автобуса в Болгарії, внаслідок якої загинуло 46 людей, стала найбільшою автобусною трагедією в Європі за останні 10 років. Відомо, що автобус прямував зі Стамбула до столиці Північної Македонії Скоп'є. Більшість пасажирів – македонські туристи.

Востаннє аварія з подібною кількістю жертв сталася у 2015 році у Франції. Тоді 43 особи загинули внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою в південно-західній частині країни.

Ще одна велика аварія сталася відносно нещодавно в Португалії: 29 німецьких туристів загинули внаслідок аварії автобуса на гірському острові Мадейра.

Нагадаємо, аварія цієї ночі сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.

Влада Болгарії розглядає кілька версій великої аварії з автобусом, внаслідок якої загинули 46 людей.

«Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Багато людей згоріло. Важко ідентифікувати їхні особи», – сказав глава МВС Болгарії.