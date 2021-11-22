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    Болгарський президент змінив свою думку щодо Криму

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    Румен Радев знову став президентом Болгарії&nbsp; - Болгарський президент змінив свою думку щодо Криму
    Румен Радев знову став президентом Болгарії 
    фото з відкритих джерел

    Крим залишається українською територією попри окупацію

    Окупований Крим залишається українською територією. Але на сьогодні де-факто контролюється Російською Федерацією. Про це повідомляє місцеве видання Actualno, яке опублікувало поширене пресслужбою президента Болгарії Руменом Радєвим роз'яснення його заяв.

    У роз'ясненні йдеться, що Радєв неодноразово заявляв, що окупація Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Софії у всіх міжнародних організаціях.

    «З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. У той же час, як підкреслив в ході передвиборних дебатів президент Румен Радєв, «на даний час» Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою», – йдеться в заяві.

    Також у Радєва відзначають, що на дебатах підкреслювалася заклопотаність з приводу цієї ситуації, яка веде до напруженості в Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників.

    Нагадаємо, 18 листопада на дебатах перед виборами президента Радєв заявив, що окупований Крим – це нібито російська територія. МЗС України вимагав від нього офіційного спростування.

    У п'ятницю, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

    Як відомо, президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін. За інформацією ЦВК, після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів, а його суперник – ректор Софійського університету Анастас Герджіков – набрав 31,85% голосів. Близько 1,5% виборців проголосували проти всіх.

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    Теги: Крим Болгарія президент окупація Офіс президента
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    Болгарський президент змінив свою думку щодо Криму