Парламент Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єру Бабішу

Дебати тривали понад 11 годин

Чинний прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зможе залишитися при владі, оскільки парламент не зумів винести йому вотум недовіри. Про це повідомляє DW.

За відставку Бабіша проголосувало 89 депутатів із 200.

Дебати тривали понад 11 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули залу перед голосуванням.

«Ми не будемо брати участі у цьому театрі», – пояснив її голова Войтех Філіп.

Для того, щоб вотум недовіри відбувся, необхідна проста більшість голосів у парламенті - мінімум 101 голос.

Опозиція вважає, що Бабіш проявив некомпетентність в боротьбі з пандемією Covid-19.

Крім того, чинного главу уряду і колишнього підприємця підозрюють у шахрайстві при розподілі субсидій Євросоюзу на користь холдингу Agrofert. Сам мультимільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає справу політично мотивованою.

У республіці неодноразово проходили масові акції протесту проти Бабіша.

До слова, комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану.

Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з атакою у Врбетіце.

Вибухи на складах зброї в моравській Врбетіце сталися в жовтні 2014 року.