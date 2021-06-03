Закон про деолігархізацію. У «Слузі народу» пояснили, як він працюватиме

Нововведенням законопроєкту стане можливість запровадити реєстр осіб, які контактують з олігархами

Законопроект про деолігархізацію, який президент вніс до Верховної ради та визначив невідкладним, має на меті забезпечення інтересів та національної безпеки України. Він створює прозорі правила поведінки для осіб, котрі мають можливості істотно впливати на ухвалення державних рішень і використовують їх у власних інтересах. Про це заявив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

«Президент як гарант державного суверенітету і територіальної цілісності, як особа, що несе пряму конституційно-правову відповідальність за сферу національної безпеки України, вважає, що особи, які підпадають під ознаки визначені цим законом – створюють реальну загрозу національній безпеці України. А тому має бути відповідний реєстр таких осіб», – сказав народний депутат.

Веніславський пояснює, що реєстр вестиме Рада національної безпеки і оборони України, бо саме вона є координуючим органом з питань національної безпеки. Пропозиції про включення особи до реєстру олігархів зможе подавати як Кабінет міністрів, так і члени РНБО.

Голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги Володимир Ватрас розповів, що до реєстру олігархів потраплятимуть особи, що будуть відповідати щонайменше трьом із чотирьох критеріїв:

«Перший – велика кількість активів, вартість яких складає 1 млн прожиткових мінімумів для осіб працездатного віку. Другий – значний вплив на засоби масової інформації. Третій - монопольне становище на ринку, тобто олігарх контролює ту чи іншу галузь економіки. Четвертий - якщо він бере участь у політичному житті», – повідомив Ватрас.

Ще одним нововведенням законопроєкту стане можливість запровадити реєстр осіб, які контактують з олігархами, додає депутат. На наступний день після такого контакту топ чиновники (високопосадовці, державні службовці, керівники місцевих державних адміністрацій, військовослужбовці з високими званнями) повинні будуть внести відомості про такий контакт до єдиного реєстру.

Голова комітету ВРУ з питань правової політики Андрій Костін наголошує, що парламент має якнайшвидше ухвалити президентський законопроєкт. Так вдасться припинити багаторічний тиск олігархів на суддів, правоохоронців, політиків і їхній вплив на всі сфери життя в країні.

«Олігархи – це не тільки про політичний вплив і тиск. Це також про монополізацію відповідних галузей, напрямків промисловості. Це про багаторічний підкуп політиків, депутатів різних рівнів, суддів, правоохоронців, інших державних службовців, щоб вони ухвалювали рішення не на користь народу України, а на користь певних олігархічних груп. Я вважаю, що ця ВР має покласти цьому край», – констатує Костін.

Олігархи матимуть вибір: або стати звичайними великими бізнесменами, або продовжувати бути олігархами - у такому разі вони потрапляють під низку обмежень, резюмує народний депутат від «Слуги народу», член Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов.

«Олігархи більше не зможуть фінансувати політичні партії. Тому що вони роблять це з однією метою - використовувати політсили у власних бізнес-інтересах. Третє обмеження - неможливість участі у великій приватизації. Всі говорили про боротьбу з олігархами, але ніхто до цього часу не наважувався вдатися до реальних дій», – каже Маслов.

Крім того, у «Слузі народу» прогнозують, що заборона на фінансування партій прямо чи опосередковано призведе до того, що партійне життя перестане бути залежним від вказівок та вигод олігархів.

Нардеп повідомив, що це не єдиний законопроєкт, спрямований на деолігархізацію. Буде розроблено цілий пакет законодавчих ініціатив, покликаних демонтувати олігархічну систему в Україні.

До того ж, сказали в «Слузі народу», особа може бути виключена з реєстру олігархів, якщо вона позбудеться відповідності цим критеріям.