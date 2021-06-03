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    Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту

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    Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту Земану - Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту
    Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту Земану
    Фото з відкритих джерел

    Причиною для відставки Земана сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з атакою у Врбетіце

    Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану. Про це заявив у Twitter глава комітету Павло Фішер.

    Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з атакою у Врбетіце.

    Вибухи на складах зброї в моравській Врбетіце сталися в жовтні 2014 року.

    «Організована група сенаторів, яка сьогодні прийняла рішення про нездатність Мілоша Земана займати пост президента, носить змовницьку назву Комітету із закордонних справ, оборони і безпеки Сенату Парламенту Чеської Республіки», – написав Фішер.

    Раніше «Главком» писав, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році. Зокрема, міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова 9 травня заявила, що країна буде вимагати від РФ компенсації збитків, завданих під час двох вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце, в обсязі «мінімум мільярд крон».

    Нагадаємо, Чехія офіційно звинуватила РФ у причетності до вибуху військових складів Врбетіце у 2014 році. За версією слідства, до вибухів причетні «Олександр Петров» та «Руслан Боширов» – російські агенти, яких підозрюють в отруєнні екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері отрутою «Новачок».

    Слідство припускає, що вибух на складах у селищі Врбетице у 2014-му році може бути пов’язаний із постачанням зброї до України болгарським бізнесменом і торговцем зброєю Еміліаном Гебревим, якого у 2015 році отруїли «Новачком» – саме його компанії належали підірвані у Чехії склади. Примітно, що зразки крові, які могли б довести отруєння Гебрева цією речовиною таємничим чином зникли з фінської лабораторії Verifinn.

    Сам Гебрев розповідав, що продавав зброю Грузії під час її війни з РФ в 2008 році, проте його частка становила не більше 10%. Бізнесмен також заперечував поставки озброєнь в Україну під час агресії РФ на Донбасі. Однак розслідувачі з’ясували, що болгарська компанія EMCO, що належить Гебреву, таки продавала боєприпаси Києву в 2014-2015 роках. В цілому Україна отримала від Гебрева три корабля боєприпасів.

    Теги: вибух ГРУ Чехія імпічмент Twitter
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    Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту