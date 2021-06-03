Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту

Причиною для відставки Земана сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з атакою у Врбетіце

Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану. Про це заявив у Twitter глава комітету Павло Фішер.

Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з атакою у Врбетіце.

Вибухи на складах зброї в моравській Врбетіце сталися в жовтні 2014 року.

«Організована група сенаторів, яка сьогодні прийняла рішення про нездатність Мілоша Земана займати пост президента, носить змовницьку назву Комітету із закордонних справ, оборони і безпеки Сенату Парламенту Чеської Республіки», – написав Фішер.

Rád bych upřesnil informaci mluvčího Hradu: organizovaná skupina senátorů, která se dnes usnesla na neschopnosti Miloše Zemana vykonávat funkci prezidenta, má konspirační název Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR. — Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021

Раніше «Главком» писав, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році. Зокрема, міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова 9 травня заявила, що країна буде вимагати від РФ компенсації збитків, завданих під час двох вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце, в обсязі «мінімум мільярд крон».

Нагадаємо, Чехія офіційно звинуватила РФ у причетності до вибуху військових складів Врбетіце у 2014 році. За версією слідства, до вибухів причетні «Олександр Петров» та «Руслан Боширов» – російські агенти, яких підозрюють в отруєнні екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері отрутою «Новачок».

Слідство припускає, що вибух на складах у селищі Врбетице у 2014-му році може бути пов’язаний із постачанням зброї до України болгарським бізнесменом і торговцем зброєю Еміліаном Гебревим, якого у 2015 році отруїли «Новачком» – саме його компанії належали підірвані у Чехії склади. Примітно, що зразки крові, які могли б довести отруєння Гебрева цією речовиною таємничим чином зникли з фінської лабораторії Verifinn.

Сам Гебрев розповідав, що продавав зброю Грузії під час її війни з РФ в 2008 році, проте його частка становила не більше 10%. Бізнесмен також заперечував поставки озброєнь в Україну під час агресії РФ на Донбасі. Однак розслідувачі з’ясували, що болгарська компанія EMCO, що належить Гебреву, таки продавала боєприпаси Києву в 2014-2015 роках. В цілому Україна отримала від Гебрева три корабля боєприпасів.