Парламент Ізраїлю саморозпустився: країну чекають четверті вибори за два роки

Парламент розпустився через відсутність затвердженого державного бюджету

Ізраїльський Кнесет 23 скликання припинив своє існування: четверті за два роки вибори до парламенту повинні пройти 23 березня 2021 року.

Про це повідомляє Times of Israel.

Парламент розпустився через відсутність затвердженого державного бюджету. Після того, як 21 грудня Кнесет відхилив компроміс, який дозволяє відкласти прийняття бюджету, у депутатів було менше доби для того, щоб провести законопроєкт про розпуск Кнесету.

Наступні вибори мають відбутися 23 березня 2021 року. Голова Центральної виборчої комісії Орлі Адес попередила, що в умовах пандемії голосування може тривати кілька днів.

Зазначимо, ще 2 грудня парламент Ізраїлю попередньо проголосував за саморозпуск.

Опозиція в Ізраїлі раніше виступила з ініціативою про розпуск парламенту та проведення нових виборів. Глава уряду висловився проти дострокових парламентських виборів, оскільки вважає, що країні зараз слід зосередитися на протидії коронавірусу та економічним труднощам.

Політична криза в Ізраїлі триває з 2019 року. За два роки у країні вже тричі проходили вибори.