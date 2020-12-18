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    У Молдові фермери тракторами штурмують парламент

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    Фермери тракторами перекрили рух на центральній вулиці Кишинева - У Молдові фермери тракторами штурмують парламент
    Фермери тракторами перекрили рух на центральній вулиці Кишинева

    Аграрії протестують проти бюджетно-податкової політики, що не враховує пільги і компенсації для сільського господарства

    У столиці Молдови Кишиневі сьогодні, 18 грудня, фермери третій день штурмують парламент. Про це повідомляє NewsMaker.

    Зазначається, що аграрії протестують проти бюджетно-податкової політики, що не враховує їхні вимоги, а саме пільги і компенсації.

    «Сьогодні до акції протесту приєдналися транспортники і представники ресторанного та готельного бізнесу. А до вимог додалися і політичні: негайна відставка уряду Іона Кіку, розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори», ─ йдеться у повідомленні.

    Фермери тракторами перекрили одну зі смуг бульвару Штефана чел Маре, обмеживши рух на центральній вулиці Кишинева. Центральний вхід до парламенту перекритий двома спецавтомобілями МВС.

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    У Молдові фермери тракторами штурмують парламент
    У Молдові фермери тракторами штурмують парламент
    У Молдові фермери тракторами штурмують парламент
    У Молдові фермери тракторами штурмують парламент

    Чинний президент Ігор Додон, коментуючи протести, заявив, що фермери будуть згадувати «як кращі часи» час його правління і правління нинішнього уряду.

    Додон впевнений, що новий президент Мая Санду не виконуватиме ніяких вимог сільгоспвиробників.

    «І не кажіть, що я вас не попереджав. Скоро, через кілька місяців, через пів року, коли наступний президент не буде вас слухати і не дасть вам ніякого додаткового субсидування, тоді ви згадаєте мої слова. Все пізнається в порівнянні», ─ сказав він.

    Нагадаємо, 10 грудня Конституційний суд затвердив перемогу новообраного президента Молдови Маї Санду.

    6 грудня в середмісті Кишинева пройшов мітинг за проведення дострокових парламентських виборів, а також проти уряду Іона Кику і ситуативну проросійську коаліцію в парламенті за участю соціалістів, депутатів від партії «Шор» і групи Pentru Moldova.

    Головним на мітингу був виступ Санду. Вона заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. А ще звинуватила чинного президента Ігоря Додона в спробі узурпувати влад


    Теги: МВС вибори Молдова відставка аграрії протест Ігор Додон президент парламент пільги Мая Санду
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