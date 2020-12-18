У Молдові фермери тракторами штурмують парламент

Аграрії протестують проти бюджетно-податкової політики, що не враховує пільги і компенсації для сільського господарства

У столиці Молдови Кишиневі сьогодні, 18 грудня, фермери третій день штурмують парламент. Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що аграрії протестують проти бюджетно-податкової політики, що не враховує їхні вимоги, а саме пільги і компенсації.

«Сьогодні до акції протесту приєдналися транспортники і представники ресторанного та готельного бізнесу. А до вимог додалися і політичні: негайна відставка уряду Іона Кіку, розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори», ─ йдеться у повідомленні.

Фермери тракторами перекрили одну зі смуг бульвару Штефана чел Маре, обмеживши рух на центральній вулиці Кишинева. Центральний вхід до парламенту перекритий двома спецавтомобілями МВС.

Чинний президент Ігор Додон, коментуючи протести, заявив, що фермери будуть згадувати «як кращі часи» час його правління і правління нинішнього уряду.

Додон впевнений, що новий президент Мая Санду не виконуватиме ніяких вимог сільгоспвиробників.

«І не кажіть, що я вас не попереджав. Скоро, через кілька місяців, через пів року, коли наступний президент не буде вас слухати і не дасть вам ніякого додаткового субсидування, тоді ви згадаєте мої слова. Все пізнається в порівнянні», ─ сказав він.

Нагадаємо, 10 грудня Конституційний суд затвердив перемогу новообраного президента Молдови Маї Санду.

6 грудня в середмісті Кишинева пройшов мітинг за проведення дострокових парламентських виборів, а також проти уряду Іона Кику і ситуативну проросійську коаліцію в парламенті за участю соціалістів, депутатів від партії «Шор» і групи Pentru Moldova.

Головним на мітингу був виступ Санду. Вона заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. А ще звинуватила чинного президента Ігоря Додона в спробі узурпувати влад



