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    Рада скасувала пленарні засідання на час «локдауну»

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    <span>Пленарні засідання відбудуться 26 січня - 29 січня</span> - Рада скасувала пленарні засідання на час «локдауну»
    Пленарні засідання відбудуться 26 січня - 29 січня
    Фото: ТСН

    Нардепи у січні матимуть лише чотири засідання

    Верховна Рада України змінила графік своєї роботи в січні 2021 року в зв'язку з посиленням карантину для протидії коронавірусу (введенням так званого локдауну).

    За проєкт постанови № 4501 проголосували 295 народних депутатів.

    Як відомо, посилений карантин на території України буде введено з 8 по 24 січня.

    У зв’язку з цим Рада внесла зміни до календарного плану проведення четвертої сесії. Так, спочатку планувалося, що на тижні з 11 по 15 січня, а також з 18 по 22 січня проходитимуть пленарні засідання.

    Сьогоднішнім рішенням нардепи їх скасували. З 11 по 15 січня і з 18 по 22 січня депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

    А пленарним буде тиждень з 25 по 29 січня:

    • 25 січня – засідання погоджувальної ради;
    • 26 січня – пленарне засідання;
    • 27 січня – пленарне засідання; робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
    • 28 січня – пленарне засідання;
    • 29 січня – година запитань до Уряду; пленарне засідання; закриття сесії.

    Нагадаємо, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Під час локдауну київський метрополітен працюватиме без змін.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Читайте також: В Україні запровадять посилений карантин: дати та основні обмеження
    Теги: Верховна Рада депутат карантин робота парламент
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