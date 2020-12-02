  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск

    • Розсилка
    <p>Очікується, що прем&rsquo;єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступить із спеціальною промовою щодо парламентської кризи</p> - Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск

    Очікується, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступить із спеціальною промовою щодо парламентської кризи

    Документ про розпуск ще має схвалити комітет Кнесету, після чого він має пройти ще два читання

    Парламент Ізраїлю (Кнесет) дав попередню згоду на свій розпуск та проведення дострокових виборів.

    За це рішення проголосував 61 депутат, а проти - 54, пише The Times of Israel.

    Як зазначається, поки що проходять лише попередні читання цього законопроєкту. Тепер документ має схвалити відповідний комітет, після чого він має пройти ще два читання.

    Очікується, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху виступить із спеціальною промовою щодо цієї ситуації.

    Опозиція в Ізраїлі раніше виступила з ініціативою про розпуск парламенту та проведення нових виборів. Глава уряду висловився проти дострокових парламентських виборів, оскільки вважає, що країні зараз слід зосередитися на протидії коронавірусу та економічним труднощам.

    Політична криза в Ізраїлі триває з 2019 року. За два роки у країні вже тричі проходили вибори.

    Теги: вибори Ізраїль політика криза опозиція Беньямін Нетаньягу парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies