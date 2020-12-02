Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск

Документ про розпуск ще має схвалити комітет Кнесету, після чого він має пройти ще два читання

Парламент Ізраїлю (Кнесет) дав попередню згоду на свій розпуск та проведення дострокових виборів.

За це рішення проголосував 61 депутат, а проти - 54, пише The Times of Israel.

Як зазначається, поки що проходять лише попередні читання цього законопроєкту. Тепер документ має схвалити відповідний комітет, після чого він має пройти ще два читання.

Очікується, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху виступить із спеціальною промовою щодо цієї ситуації.

Опозиція в Ізраїлі раніше виступила з ініціативою про розпуск парламенту та проведення нових виборів. Глава уряду висловився проти дострокових парламентських виборів, оскільки вважає, що країні зараз слід зосередитися на протидії коронавірусу та економічним труднощам.

Політична криза в Ізраїлі триває з 2019 року. За два роки у країні вже тричі проходили вибори.