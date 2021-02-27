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    Парламент Словаччини продовжив надзвичайний стан через Covid-19

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    Парламент Словаччини на 40 днів продовжив надзвичайний стан - Парламент Словаччини продовжив надзвичайний стан через Covid-19
    Парламент Словаччини на 40 днів продовжив надзвичайний стан
    Фото: Aktuality

    Уряд стверджував, що без продовження надзвичайного стану він втратить важелі, які допомагають йому впоратися з пандемією

    Парламент Словаччини на 40 діб продовжив надзвичайний стан, запроваджений у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    Про це повідомляє видання Aktuality.

    Уряд стверджував, що без продовження надзвичайного стану він втратить важелі, які допомагають йому впоратися з пандемією. Він також вказав на погіршення ситуації в лікарнях та поширення більш агресивного британського штаму коронавірусу.

    Уряд звернувся до громадян із закликом за можливості працювати вдома, на роботу в цій країні можна ходити тільки з негативним тестом на Covid-19.

    З 17 лютого в’їзд до країни можливий тільки після 14 днів карантину, який можна скоротити наполовину, пройшовши тестування й отримавши негативний результат.

    У транспорті громадяни повинні мати з собою документ про негативний тест на Covid-19, зроблений не пізніше, ніж за 7 днів до перевірки.

    Словаччина розділена на чотири зони, в кожній із яких установлені свої протиепідемічні правила.

    Теги: Словаччина надзвичайний стан уряд парламент коронавірус
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