Парламент Словаччини продовжив надзвичайний стан через Covid-19

Уряд стверджував, що без продовження надзвичайного стану він втратить важелі, які допомагають йому впоратися з пандемією

Парламент Словаччини на 40 діб продовжив надзвичайний стан, запроваджений у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Уряд стверджував, що без продовження надзвичайного стану він втратить важелі, які допомагають йому впоратися з пандемією. Він також вказав на погіршення ситуації в лікарнях та поширення більш агресивного британського штаму коронавірусу.

Уряд звернувся до громадян із закликом за можливості працювати вдома, на роботу в цій країні можна ходити тільки з негативним тестом на Covid-19.

З 17 лютого в’їзд до країни можливий тільки після 14 днів карантину, який можна скоротити наполовину, пройшовши тестування й отримавши негативний результат.

У транспорті громадяни повинні мати з собою документ про негативний тест на Covid-19, зроблений не пізніше, ніж за 7 днів до перевірки.

Словаччина розділена на чотири зони, в кожній із яких установлені свої протиепідемічні правила.