Хворів на Covid-19, а помер від стресу: названа причина смерті потерпілого від вибуху в лікарні на Буковині

Жертва надзвичайної події в Чернівцях – пацієнт похилого віку із слабким здоровʼям

Людина, що загинула внаслідок сьогоднішнього вибуху та пожежі в Чернівецькій лікарні №1 – це пацієнт похилого віку, що знаходився у важкому стані через Covid-19. Про це повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак.

Пожежники на місці пригоди. Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області

«Висловлюю щирі співчуття сім'ї загиблого. Він лікувався і в дуже складному стані перебував. І помер, скоріше за все... Знову ж таки, лікарі будуть говорити, це не питання самої пожежі, скоріше за все, це переляк і важкий стан коронавірусу, який в нього був. Відповідно, родичам це повідомили. Приношу щирі співчуття», – цитує слова Наталії Гусак видання «Молодий буковинець».

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, сьогодні, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу. За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували.

Також стало відомо, що в палаті на момент надзвичайної події перебувало чотири особи. Ще один пацієнт отримав опіки 3-4 ступенів, нині він у реанімації. Загалом у палаті на момент вибуху та пожежі перебували чотири пацієнти. Сьогодні в мережі зʼявилися фото з місця вибуху.