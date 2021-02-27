На Прикарпатті люди перекрили дорогу. Вимагають послабити карантин (відео)

Дві області віднесли до «червоної» зони – Івано-Франківську та Чернівецьку

Дві області віднесли до «червоної» зони – Івано-Франківську та Чернівецьку

Дві області віднесли до «червоної» зони – Івано-Франківську та Чернівецьку

Підприємці обурені, що закрили невеликі магазини, проте курорт «Буковель» працює

У суботу, 27 лютого, на Прикарпатті люди вийшли на мітинг і перекрили дорогу з вимогою послабити карантин. У селі Раківчик десятки людей заблокували дорогу Н-10 «Стрий-Мамалига», повідомляє ресурс galka.if.ua.

На акції зібралися переважно підприємці. Вони підкреслили, що влада не дає їм працювати. Їх також обурило, що невеликі кафе або магазини не мають права здійснювати свою діяльність, але водночас заклади й готелі працюють на популярному зимовому курорті «Буковель».

На місці події правоохоронці слідкують за дотриманням порядку.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 1 березня на території Чернівецької області «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

В Івано-Франківській області ухвалено рішення обмежити залізничне сполучення. Але до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток було придбано заздалегідь.

На території гірськолижного курорту Буковель в період з 26 лютого до 12 березня діятимуть деякі заборони і карантинні обмеження.

У цей період працюватимуть траси, підйомники і готелі (зокрема з включеними сніданками). З обмеженнями обслуговуватимуть клієнтів кафе, бари і ресторани. На курорті повністю скасували масові заходи, концерти та розважальні програми.