Парламентські вибори у Молдові: ЦВК завершила підрахунок голосів



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Парламентські вибори у Молдові

Після обробки 100% протоколів з виборчих дільниць соціалісти лідирують з 31,15% за партійними списками

Центральна виборча комісія Молдови завершила підрахунок голосів на парламентських виборах у країні.

Про це повідомляє ЦВК.

Після обробки 100% протоколів з виборчих дільниць соціалісти лідирують з 31,15% за партійними списками, блок ACUM набрав 26,84%, демократи — 23,62% голосів, а партія «Шор» — 8,32%.

Решта політичних партій не зуміли подолати виборчий поріг, зокрема, і Комуністична партія Молдови.

Водночас, жодній з партій не вистачає необхідної кількості голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість.

Як повідомляє молдовське видання Newsmaker, лідери виборчого блоку ACUM Андрій Нестасьо і Майя Санду вважають, що їх блок повинен був виграти парламентські вибори 24 лютого, але «через масові фальсифікації отримав такий низький результат». Також Нестасьо і Санду пообіцяли почати демократизацію Молдови з «ретельного розслідування фальсифікації виборів».

Нестасьо заявив, що виборчий блок «ACUM виграв ці вибори».

«Ці вибори сама чорна сторінка історії. Зараз фальсифікацію показували в прямому ефірі. Є докази, що людям, яких привозили на ділянки, платили. Крім того, адмінресурс вплинув на результати голосування людей», — розповів він.

Нестасьо також пообіцяв, що, відсьогодні фальсифікація виборів стане об'єктом розслідування.

Вибори в Молдові вперше проходили за змішаною виборчою системою: 50 депутатів будуть обрані за партійними списками, а 51 — за округами.

До слова, спікер парламенту Молдови Андріан Канду вважає, що Росія відкрито втручається в парламентські вибори.

Нагадаємо, у неділю, 24 лютого, в Молдові проходили чергові парламентські вибори й консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходили за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 - в одномандатних округах.