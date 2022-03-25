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    Перша російська компанія входить у технічний дефолт

    &laquo;Сєвєрсталь&raquo; підсанкційного олігарха Олексія Мордашова першою серед російських компаній входить у технічний дефолт - Перша російська компанія входить у технічний дефолт
    «Сєвєрсталь» підсанкційного олігарха Олексія Мордашова першою серед російських компаній входить у технічний дефолт
    фото із російських ЗМІ

    Хоча компанія переказала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату у ;$12,6 млн завчасно, банк заблокував їх на своєму рахунку

    Російська компанія «Сєвєрсталь» Олексія Мордашова так і не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів до закінчення грейс-періоду через блокування коштів банком. Про це повідомляє Bloomberg.

    Це робить її першою російською компанією, що з моменту російського вторгення допустила технічний дефолт за своїми паперами.

    Хоча компанія переказала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату у 12,6 млн доларів завчасно, банк заблокував їх на своєму рахунку. Фінустанова пояснила, що, хоч «Сєвєрсталь» і не знаходиться під санкціями США, вона має отримати дозвіл на проведення транзакції у Міністерства фінансів США.

    Йдеться про випуск єврооблігацій на суму 800 мільйонів доларів з погашенням у 2024 році під 3,15% річних.

    Проте внаслідок того, що компанії не вдалося вчасно отримати дозвіл та розблокувати кошти для переказу банку-платіжному агенту, інвестори так і не отримали свої виплати до кінця середи або у четвер.

    Це означає, що «Сєвєрсталь» підсанкційного олігарха Олексія Мордашова першою серед російських компаній входить у технічний дефолт, що може посилити занепокоєння іноземних інвесторів щодо спроможності російських компаній далі виконувати свої зобов’язання з огляду на західні санкції.

    Кредитори компанії, як очікується, можуть зачекати кілька днів, щоб побачити, чи зможе компанія все ж отримати необхідні дозволи для сплати відсотків та не вимагати повного погашення відразу.

    Російська компанія «Сєвєрсталь» Олексія Мордашова повинна здійснити виплату за випуском євробондів, пільговий період за якими закінчується у середу, але може не встигнути.

    Хоча сама компанія не потрапила під санкції, контрольний акціонер Мордашов знаходиться в санкційних списках ЄС та Британії. Проте, оскільки він не підпадає під жодні санкції США, «Сєвєрсталь» не зверталася за дозволом від Мінфіну США.

    Теги: росія окупанти США санкції війна Україна дефолт окупація #stoprussia
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    Перша російська компанія входить у технічний дефолт