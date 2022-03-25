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    ЄС створює спеціальний фонд для відновлення України

    ЄС зобов&rsquo;язується надавати підтримку українському уряду на невідкладні потреби - ЄС створює спеціальний фонд для відновлення України
    ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду на невідкладні потреби

    Стали відомі висновки саміту ЄС

    Лідери країн-членів Євросоюзу зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни. Про це йдеться у висновках саміту ЄС, що відбувся 24 березня.

    Зокрема, йдеться про те, що, зважаючи на руйнування та величезні втрати, яких Україна зазнала внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду на невідкладні потреби. А після завершення війни – допомогти у відбудові країни, повідомляє УП.

    З метою допомоги Європейська Рада невідкладно розпочинає підготовку створення Трастового фонду солідарності в Україні.

    ЄС «закликає Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи», – ідеться в повідомленні.

    Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.

    Єврорада також закликає Росію повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права і вимагає, щоб Росія негайно припинила війну і вивела свої війська та техніку з України та поважала її територіальну цілісність і суверенітет, і закликає всі країни приєднатися до санкцій проти РФ.

    Зазначається, що має бути забезпечена безпека українських АЕС, зокрема за підтримки МАГАТЕ.

    Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа не платитиме Росії за газ у рублях.

    Сполучені Штати Америки та Європейський Союз 25 березня оголосять про угоду про відправку скрапленого природного газу (СПГ) з Вашингтона до європейських країн.

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    Джерело: Українська правда

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЄС створює спеціальний фонд для відновлення України