Банкова назвала суму, яку вдалося залучити Україні з-за кордону за місяць війни

За місяць економіка України втратила від 35 до 60%

Україні за місяць війни вдалось залучити близько $4 млрд від міжнародних партнерів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«Мова йде про цифри, близькі до $4 млрд», - сказав Шурма на відповідне запитання.

Водночас він зауважив, що наразі економіка країни переживає великий шок, і, за різними оцінками, за місяць економіка втратила від 35 до 60%.

Проте, говорити про загальні втрати економіки поки зарано, оскільки все буде залежати від того, як військова ситуація розвиватиметься надалі.

«Але важливо не те, наскільки вона (економіка. - Ред.) постраждала, а те, що ми будемо робити, щоб її відновити», - сказав Шурма.

Він зауважив, що експорт - це надзвичайно важлива складова економіки, яка забезпечує приплив валюти. І в нашій країні є три основних компоненти експорту: металургія, аграрна галузь та ІТ-галузь. Тому уряд і надалі робитиме все можливе, аби забезпечити цим галузям належні умови.

Як повідомлялося, через війну близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні.

Уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.