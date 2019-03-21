Петиція за скасування Brexit набрала понад 800 тисяч голосів
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Петиція набрала достатню кількість голосів, щоб її розглянули і парламент, і уряд Великої Британії
Понад 830 тисяч британців підписалися під зверненням з вимогою не виходити з ЄС. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Британський уряд неодноразово заявляв, що вихід з ЄС - це воля народу. Нам потрібно дати відсіч цій заяві, показавши те, як сильно народ підтримує збереження Великої Британії в ЄС», - йдеться в коментарі до петиції.
Парламент країни тепер розгляне, чи стане він виносити на дебати цю петицію, оскільки вона набрала понад 100 тисяч голосів.
Крім того, петиція набрала достатню кількість голосів, аби і британський уряд дав на неї відповідь.
Голова МЗС Великої Британії Джеремі Хант в четвер, 21 березня, в ефірі радіо «BBC 4» повідомив, що припинити дію статті 50 Лісабонського договору, що регулює процес виходу країн з ЄС, можливо, але це «дуже малоймовірно».
Через високу відвідуваність сайт британського парламенту, присвячений петиції, працював вранці в четвер з перебоями. Наразі робота сайту стабільна.
Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Тереза Мей звернулася напередодні до Євросоюзу з проханням відкласти запланований на 29 березня вихід Великої Британії з ЄС до 30 червня.