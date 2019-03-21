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    У світі

    Петиція за скасування Brexit набрала понад 800 тисяч голосів

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    Парламент країни розгляне, чи стане він виносити на дебати цю петицію, оскільки вона набрала понад 100 тисяч голосів - Петиція за скасування Brexit набрала понад 800 тисяч голосів
    Парламент країни розгляне, чи стане він виносити на дебати цю петицію, оскільки вона набрала понад 100 тисяч голосів

    Петиція набрала достатню кількість голосів, щоб її розглянули і парламент, і уряд Великої Британії

    Понад 830 тисяч британців підписалися під зверненням з вимогою не виходити з ЄС. Про  це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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    «Британський уряд неодноразово заявляв, що вихід з ЄС - це воля народу. Нам потрібно дати відсіч цій заяві, показавши те, як сильно народ підтримує збереження Великої Британії в ЄС», - йдеться в коментарі до петиції.

    Парламент країни тепер розгляне, чи стане він виносити на дебати цю петицію, оскільки вона набрала понад 100 тисяч голосів.

    Крім того, петиція набрала достатню кількість голосів, аби і британський уряд дав на неї відповідь.

    Голова МЗС Великої Британії Джеремі Хант в четвер, 21 березня, в ефірі радіо «BBC 4» повідомив, що припинити дію статті 50 Лісабонського договору, що регулює процес виходу країн з ЄС, можливо, але це «дуже малоймовірно».

    Через високу відвідуваність сайт британського парламенту, присвячений петиції, працював вранці в четвер з перебоями. Наразі робота сайту стабільна.

    Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Тереза Мей звернулася напередодні до Євросоюзу з проханням відкласти запланований на 29 березня вихід Великої Британії з ЄС до 30 червня.

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