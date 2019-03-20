Туск відповів Мей: ЄС готовий відкласти Brexit, але за однієї умови



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Голова Європейської ради Дональд Туск відповів Терезі Мей

Туск наразі не бачить потреби скликати екстрений саміт Європейської ради для схвалення відтермінування дати Brexit

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

Про це Туск заявив у середу 20 березня журналістам в Брюсселі.

«Сьогодні я отримав листа від прем’єра-міністра Мей, у якому вона звернулась до Європейської ради з двома запитами: схвалити так звану Страсбурзьку угоду між Великою Британією та Єврокомісією, та продовжити період дії статті 50 до 30 червня 2019 року», - повідомив Дональд Туск.

«У світлі консультацій, які я мав в останні дні, я вірю, що коротке розширення (дії статті – Ред.) буде можливим. Але воно буде прив’язане до позитивного голосування щодо угоди про вихід у Палаті громад», - підкреслив голова Євроради.

За його словами, питання щодо тривалості такого відтермінування залишається відкритим.

«Пропозиція Мей щодо 30 червня ставить серію питань політичного і юридичного характеру. Лідери завтра це обговорять», - сказав Туск, маючи на увазі саміт лідерів ЄС, що відбудеться завтра та у п’ятницю в Брюсселі.

«Що стосується схвалення Страсбурзької угоди, я думаю що це можливо, і, на мій погляд, це не створює ризиків», - додав Туск.

Крім того, Туск наразі не бачить потреби скликати екстрений саміт Європейської ради для схвалення відтермінування дати Brexit.

«Якщо лідери схвалять мою рекомендацію, і якщо буде позитивне голосування в Палаті громад наступного тижня, ми можемо фіналізувати і формалізувати рішення про розширення періоду за письмовою процедурою», - пояснив Туск.

«Навіть якщо надія на успіх залишається слабкою і ілюзорною, і хоча втома від Brexit продовжує зростати очевидно і виправдано, ми не можемо здатися, ми маємо продовжувати пошук позитивного рішення до останнього. Звичайно, без повторного відкриття переговорів щодо угоди про вихід», - додав голова Євроради.