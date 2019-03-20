Туск відповів Мей: ЄС готовий відкласти Brexit, але за однієї умови
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Туск наразі не бачить потреби скликати екстрений саміт Європейської ради для схвалення відтермінування дати Brexit
Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.
Про це Туск заявив у середу 20 березня журналістам в Брюсселі.
«Сьогодні я отримав листа від прем’єра-міністра Мей, у якому вона звернулась до Європейської ради з двома запитами: схвалити так звану Страсбурзьку угоду між Великою Британією та Єврокомісією, та продовжити період дії статті 50 до 30 червня 2019 року», - повідомив Дональд Туск.
«У світлі консультацій, які я мав в останні дні, я вірю, що коротке розширення (дії статті – Ред.) буде можливим. Але воно буде прив’язане до позитивного голосування щодо угоди про вихід у Палаті громад», - підкреслив голова Євроради.
За його словами, питання щодо тривалості такого відтермінування залишається відкритим.
«Пропозиція Мей щодо 30 червня ставить серію питань політичного і юридичного характеру. Лідери завтра це обговорять», - сказав Туск, маючи на увазі саміт лідерів ЄС, що відбудеться завтра та у п’ятницю в Брюсселі.
«Що стосується схвалення Страсбурзької угоди, я думаю що це можливо, і, на мій погляд, це не створює ризиків», - додав Туск.
Крім того, Туск наразі не бачить потреби скликати екстрений саміт Європейської ради для схвалення відтермінування дати Brexit.
«Якщо лідери схвалять мою рекомендацію, і якщо буде позитивне голосування в Палаті громад наступного тижня, ми можемо фіналізувати і формалізувати рішення про розширення періоду за письмовою процедурою», - пояснив Туск.
«Навіть якщо надія на успіх залишається слабкою і ілюзорною, і хоча втома від Brexit продовжує зростати очевидно і виправдано, ми не можемо здатися, ми маємо продовжувати пошук позитивного рішення до останнього. Звичайно, без повторного відкриття переговорів щодо угоди про вихід», - додав голова Євроради.