Євросоюз проти перенесення Brexit на 30 червня



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Жан-Клод Юнкер порадив Терезі Мей завершити Brexit до 23 травня

Єврокомісія виступає за проведення Brexit до виборів в Європарламент

Лондон повинен завершити вихід з Євросоюзу до виборів в Європарламент. Про це в середу, 20 березня, заявив представник Єврокомісії за підсумками телефонної розмови глави ЄК Жан-Клода Юнкера з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Про це повідомляє Reuters.

«Прем'єр-міністр Мей поінформувала в телефонній розмові президента Юнкера про відправлення листа. Президент Юнкер позитивно оцінює, що прем'єр-міністр викладає свої думки лідерам перед Самітом (глав держав ЄС). Однак президент Юнкер офіційно попередив прем'єр-міністра проти включення дати продовження, яка була б після виборів до Європарламенту», - сказав чиновник.

«Ось чому він повторив їй свою пораду з листа від 11 березня про те, що вихід (Brexit) повинен бути завершений до 23 травня - в іншому випадку ми зіштовхуємося з інституційними труднощами і правовою невизначеністю. Вибори до Європарламенту повинні бути проведені, якщо дата продовження - це після 23 травня», - додав він.

Остаточне рішення про можливість відкласти дату виходу країни з союзу повинні прийняти лідери 27 держав одноголосно.

Раніше стало відомо, що британський уряд направив ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти до 30 червня.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

До слова, очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.

Також зазначимо, що напередодні понад 20 протестувальників у жовтих жилетах спробували увірватися до офісу генерального прокурораБританії Джеффрі Кокса.