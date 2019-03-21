  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit

    • Розсилка
    Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit

    Дублін поки остаточно не визначився зі своєю позицією з приводу строків продовження Brexit

    Ірландія підтримує прохання Великобританії про те, щоб відкласти дату виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

    Про це заявив у середу прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє телеканал RTI.

    Варадкар також повідомив, що «Дублін поки остаточно не визначився зі своєю позицією з приводу строків продовження Brexit».

    «Ірландія підтримає це прохання (перенести дату Brexit, - ред.), але ми, зрозуміло, виключаємо можливість будь-якого перегляду угоди про вихід і механізму «бекстоп» (гарантуючого збереження прозорого кордону в Ірландії)», - заявив Варадкар.

    Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

    Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

    Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

    Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

    До слова, очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.

    Також зазначимо, що напередодні понад 20 протестувальників у жовтих жилетах спробували увірватися до офісу генерального прокурора Британії Джеффрі Кокса.

    Читайте також
    ЄС Brexit політика Ірландія Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ