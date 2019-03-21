Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit



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Дублін поки остаточно не визначився зі своєю позицією з приводу строків продовження Brexit

Ірландія підтримує прохання Великобританії про те, щоб відкласти дату виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Про це заявив у середу прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє телеканал RTI.

Варадкар також повідомив, що «Дублін поки остаточно не визначився зі своєю позицією з приводу строків продовження Brexit».

«Ірландія підтримає це прохання (перенести дату Brexit, - ред.), але ми, зрозуміло, виключаємо можливість будь-якого перегляду угоди про вихід і механізму «бекстоп» (гарантуючого збереження прозорого кордону в Ірландії)», - заявив Варадкар.

Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

До слова, очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.

Також зазначимо, що напередодні понад 20 протестувальників у жовтих жилетах спробували увірватися до офісу генерального прокурора Британії Джеффрі Кокса.