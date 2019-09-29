Під сучасною Європою виявили древній материк



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Окремі фрагменти збереглися в надрах сучасної Південної Європи і Близького Сходу

Міжнародна група вчених в ході масштабного дослідження відновила історію Великої Адрії – стародавнього материка, зруйнованого при зіткненні з Європою.

Залишки її порід збереглися лише в гірських районах і в осадовому матеріалі на дні морів. Авторам довелося проаналізувати більше двох тисяч зразків, щоб «зазирнути» в доісторичне минуле планети, повідомляє Gondwana Research.

З’ясувалося, що приблизно 240 мільйонів років тому ділянка суші відкололася від суперконтиненту Гондвана.

На початку свого існування Адрія мігрувала на північ зі швидкістю 3-4 сантиметрів на рік і при цьому поверталася проти годинникової стрілки.

Через сто мільйонів років вона досягла розмірів сучасної Гренландії. Велика частина території була вкрита дрібними морями, на дні яких накопичувалися товсті шари осаду.

Приблизно 120 – 100 мільйонів років тому Адрія «зустрілася» з північним краєм Європи, яка утворилася при розпаді іншого суперконтиненту – Лавразії.

В результаті Адрія розкололася і занурилася під більшу материкову плиту. Її окремі фрагменти збереглися в надрах сучасної Південної Європи і Близького Сходу: на «лінії» від Іспанії через Середземномор’я до Ірану. Вони розташовані на глибині півтори тисячі кілометрів.