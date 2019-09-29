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    Астрономи відкрили планету-гіганта, якої «не має існувати»

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    Астрономи відкрили планету-гіганта, якої «не має існувати»

    Знайдена планета розташована за 30 світлових років від Землі і схожа з Юпітером

    Міжнародна команда астрономів виявила незвичайну планету-гіганта, яка, згідно з сучасними теоріями формування планет, не має існувати.

    Про це повідомляє журнал Science.

    Знайдена планета розташована за 30 світлових років від Землі і схожа з Юпітером, але при цьому вона обертається навколо крихітного «червоного карлика» — зірки найпоширенішого типу в нашій Галактиці.

    Розмір цієї планети щодо своєї зірки дуже великий — раніше вважалось, що навколо «червоних карликів» можуть обертатися тільки невеликі планети.

    «Раніше була поширена думка, що таких планет просто не існує. Але ми не могли бути в цьому впевнені, оскільки за крихітними зірками дуже складно спостерігати, вони дуже бляклі. При цьому «карлики» набагато частіше зустрічаються, ніж великі зірки, подібні до Сонця», пояснив астроном Пітер Вітлі з британського університету Уоріка.

    У своїх спостереженнях за «червоним карликом» GJ 3512 науковці використовували телескопи з Іспанії та США.

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