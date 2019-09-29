Астрономи відкрили планету-гіганта, якої «не має існувати»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знайдена планета розташована за 30 світлових років від Землі і схожа з Юпітером

Міжнародна команда астрономів виявила незвичайну планету-гіганта, яка, згідно з сучасними теоріями формування планет, не має існувати.

Про це повідомляє журнал Science.

Знайдена планета розташована за 30 світлових років від Землі і схожа з Юпітером, але при цьому вона обертається навколо крихітного «червоного карлика» — зірки найпоширенішого типу в нашій Галактиці.

Розмір цієї планети щодо своєї зірки дуже великий — раніше вважалось, що навколо «червоних карликів» можуть обертатися тільки невеликі планети.

«Раніше була поширена думка, що таких планет просто не існує. Але ми не могли бути в цьому впевнені, оскільки за крихітними зірками дуже складно спостерігати, вони дуже бляклі. При цьому «карлики» набагато частіше зустрічаються, ніж великі зірки, подібні до Сонця», пояснив астроном Пітер Вітлі з британського університету Уоріка.

У своїх спостереженнях за «червоним карликом» GJ 3512 науковці використовували телескопи з Іспанії та США.