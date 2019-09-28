Місяць може містити ознаки позаземної цивілізації, – вчені



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Відсутність атмосфери на Місяці гарантує, що сліди інопланетного життя досягли поверхні, не згорівши

Якщо на Місяці дійсно буде побудована дослідницька станція або хоча б туди направлять регулярні місії, у вчених з’явиться реальний шанс виявити сліди інопланетних цивілізацій – якщо, звичайно, такі взагалі існують.

Професор Гарвардського університету Абрахам Лоеб та його колега Манасві Лінгам розглядають цю ймовірність у всіх подробицях, – повідомляє Scientific American.

Якщо ми хочемо виявити інопланетян, має сенс пошукати їх сліди на Місяці, вважає астрофізик з Гарварду. Якщо хоч якісь форми інопланетного життя коли-небудь стикалися з ним, великий шанс, що сліди там збереглися та чекають, коли їх виявлять.

Відсутність атмосфери на Місяці гарантує, що сліди інопланетного життя досягли поверхні, не згорівши. До того ж, низька геологічна активність супутника гарантує – то, що впало, залишиться на місці, а не зануриться глибоко в надра.

Місяць – це природна поштова скринька, в якій зібралися повідомлення за останні кілька мільярдів років. Зараз там навіть є життя, занесене з Землі – «заморожені» в бурштині тихоходи (лат. Tardigrada).

Більшість з цих «листів» прибуло з Сонячної системи, але іноді в нашу систему залітають гості здалеку, начебто об’єкта Оумуамуа або комети Борисова. З їх допомогою вже можна розрахувати приблизну кількість міжзоряного матеріалу, який накопичився на поверхні Місяця. Це приблизно 30 частин на мільйон частин матеріалу поверхні супутника. Органіки може бути менше – кілька частин на 10 млн. Амінокислот – будматеріалів життя – кілька частин на 100 млрд.

Якщо проводити дослідження з орбіти Місяця, за допомогою телескопів, як запропонував у своїй роботі студент Лоеба Амір Сирадж, можна розглянути біомаркери в місцях падіння небесних об’єктів та проаналізувати їх хімічний склад. Це набагато дешевше і швидше, ніж посилати експедиції до інших зоряних систем.

Можливість виявити сліди позаземного життя наділяють місячну програму новим змістом. Не виключено, що саме Місяць розповість нам про те, що десь у Всесвіті є інше життя.

І сьогодні вчені багатьох країн світу переконані в тому, що людство перебуває на тому етапі свого розвитку, який в змозі забезпечити перетворення Місяця в космічний форпост цивілізації, а програми освоєння Місяця знову стають популярними та затребуваними.

Як повідомлялося, Японія запустила в космос вантажний корабель.