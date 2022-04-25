У Росії ФСБшники осоромилися зі сфабрикованими доказами (фото)

ФСБшники намагалися сфабрикувати докази проти українців, але лише насмішили світ

Працівники спецслужби РФ намагалися сфабрикувати докази про причетність до фейкового замаху на російського журналіста-пропагандиста українців

У Росії співробітники ФСБ намагалися сфабрикувати докази про причетність українців до інсценованого замаху на пропагандиста Володимира Соловйова, але осоромилися з деталями. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram - каналі.

Він показав фото одного такого «доказу».

На світлині – книга, яку за легендою співробітників ФСБ один із виконавців псевдозамаху на Соловйова отримав від іншого українського «неонациста».

У дарчому написі йдеться про те, що потрібно вбивати, щоб жити та жити, щоб убивати. Власника книги нібито звуть Тимофій. А от з прізвищем та іменем людини, яка дарувала цю книгу, працівники ФСБ допустилися помилки.

Вочевидь, вище керівництво наказало рядовим співробітникам ФСБ написати під дарчим написом на книзі нерозбірливий підпис. Вони сприйняли цю інструкцію буквально й написали словами «Підпис нерозбірливий».

Нагадаємо, раніше пропагандист Соловйов поскаржився, що його хотіли вбити.

Соловйов запевняє, що інформацію про спробу замаху на себе отримав нібито від ФСБ.



